В Литве вступил в силу запрет на мобильность: полиция принялась за работу

Этот запрет будет действовать до 5 апреля с целью пресечения распространения коронавируса (COVID-19).

По словам премьер-министр Ингрида Шимоните, цель этого решения — сделать так, чтобы жители на Пасху оставались дома. Как и до сих пор, разрешается между круговыми муниципалитетами, ездить по работе, в аэропорт или в порт, на автовокзалы, на похороны и к врачам.

Глава полиции Ренатас Пожела упомянул, что новых способов контроля — как и прежде, будут действовать мобильные и стационарные пункты контроля. Особое внимание будет уделено курортам.

В Литве движение было ограничено с 16 декабря 2020 года по 16 марта 2021 г. (с середины марта ограничения действовали только в 16 муниципалитетах). Вчера правительство Литвы решило продлить карантин до 30 апреля.

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