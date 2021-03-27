Эстонское подразделение провело последнюю тренировку перед отправкой в Ирак

Военнослужащие отработали сопровождение ВИП-персон, ответные действия конвоя на засаду, а также противодействие массовым беспорядкам.

”В ходе выучки бойцы ESTGUARD 4 доказали, что они ничем не хуже участвующих в зарубежных миссиях солдат Скаутского батальона. Несмотря на то, что главная задача дружинников заключается в готовности защищать свою землю, они способны успешно действовать и за границей”, — сказал командующий Кайтселийтом бригадный генерал Рихо Юхтеги.

За рубежом эстонскому контингенту придется выполнять аналогичные задачи, возлагаемые на дружинников в случае кризиса в Эстонии: обеспечивать безопасность объектов и конвоев, а также патрулировать местность.

Подразделение сформировано из членов тринадцати разных дружин. Среди них также имеются люди с опытом участия в зарубежных миссиях Сил обороны или Кайтселийта. Младшему бойцу контингента 20 лет, а старшему — 48.

ESTGUARD 4 примет участие в миссии НАТО в Ираке (NATO Mission Iraq, NMI), которая заключается в поддержке и консультации иракских национальных сил безопасности. NMI началась в октябре 2018 году, в ее рамках в стране присутствует около 500 военнослужащих, инструкторов, советников и вспомогательных специалистов стран альянса и его партнеров, таких как Австралия, Финляндия и Швеция.