Первый эстонский робот, общающийся на русском языке, поможет обнулить задолженность по сроку давности(3)
С помощью робота легко составить и подать судебному приставу правильное заявление об истечении срока требования. Также он дает инструкции, в каких случаях могут быть применены заявления, и как работает процесс в целом.
Юридический IT-стартап HUGO.legal уже создал 8 роботов за последние несколько лет, и все они оказывают услуги бесплатно. Кроме того, роботы, созданные в Эстонии, предоставляют помощь людям в Латвии, Литве и Польше.
По словам генерального юриста HUGO.legal Эрки Писуке, роботы возникли в очень правильное время — тогда, когда государство закрыто, и большинство дел приходится делать в стенах дома. ”Избавление от долгов определенно является большим облегчением для людей в эти трудные времена. Например, наш робот-помощник по работе с коллекторами помог 3700 людям оспорить необоснованные требования. В прошлом году мы создали робота для разрешения трудовых споров. А поскольку трудовые споры учащаются из-за значительных ограничений в бизнесе, то спрос на бесплатного робота постоянно растет. Сегодня же мы создали робота-помощника в делах по истечению срока давности в исполнительном производстве, который может помочь до 80 000 людей в ближайшие месяцы, чьи исполнительные производства истекают 5 апреля. Юридический робот был разработан совместно с опытными юристами. Поэтому пользователь может быть уверен, что подготовленное роботом заявление, направленное судебному приставу, является юридически правильным ”, — сказал Писуке.
Райво Кииск, член правления Ассоциации долговых попечителей , активно участвовавший в создании робота, рекомендует воспользоваться его помощью, не дожидаясь апреля. ”Заявление по истечению срока давности можно подать с 6 апреля, но воспользоваться услугами робота можно уже сегодня. Робот подготовит заявление, и при необходимости его также рассмотрит юрист. Затем робот отправляет проверенное корректное заявление пользователю 4 апреля, и его уже можно перенаправить с цифровой подписью судебному приставу 6 апреля. Такая последовательность гарантирует максимально быстрый результат. Созданием данного робота мы надеемся помочь как можно большему количеству людей и знаем, что в этом есть большая потребность. Также мы считаем важным то, что использование робота позволит людям сэкономить на расходах на юридическую помощь ”, — добавил Кииск.
Робот по принудительному производству начал работать сегодня, и его можно найти здесь: https://hugo.legal/ru/robot-jurist/
До сих пор все роботы, созданные HUGO.legal, помогали людям бесплатно. Но за работу робота по исполнительному производству пользователь должен будет заплатить 5 евро до конца марта и 10 евро, начиная с апреля. За эту плату робот окажет помощь одному человеку во всех истекших по срокам исполнительным производствам в том случае, если они предоставлены ему за один раз.
Почему истекает срок требований примерно у 80 000 людей именно 5 апреля этого года?
5 апреля 2011 года вступила в силу поправка к закону, согласно которой срок давности по требованию, с вступившим в силу решением суда, а также по другим требованиям, вытекающим из исполнительных производств, составляет 10 лет вместо предыдущих 30 лет. 5 апреля этого года исполняется 10 лет со дня вступления в силу данной поправки. И все лица, у которых возникла задолженность по исполнительному производству до 5 апреля 2011 года, могут подать заявление о прекращении требования с 5 апреля этого года.
Каковы условия применения срока давности?
1) Должник подал соответствующее заявление;
2) Наличие гражданского иска, по которому прошло 10 лет с момента первого обращения в исполнительном производстве;
3) Взыскатель не оспаривает заявление.
Робота для исполнительного производства создали юристы HUGO.legal Райво Кииск и Лауреана Тельк в сотрудничестве с командой стартапа HUGO.legal.