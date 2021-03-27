Первый эстонский робот, общающийся на русском языке, поможет обнулить задолженность по сроку давности

С помощью робота легко составить и подать судебному приставу правильное заявление об истечении срока требования. Также он дает инструкции, в каких случаях могут быть применены заявления, и как работает процесс в целом.

Юридический IT-стартап HUGO.legal уже создал 8 роботов за последние несколько лет, и все они оказывают услуги бесплатно. Кроме того, роботы, созданные в Эстонии, предоставляют помощь людям в Латвии, Литве и Польше.

По словам генерального юриста HUGO.legal Эрки Писуке, роботы возникли в очень правильное время — тогда, когда государство закрыто, и большинство дел приходится делать в стенах дома. ”Избавление от долгов определенно является большим облегчением для людей в эти трудные времена. Например, наш робот-помощник по работе с коллекторами помог 3700 людям оспорить необоснованные требования. В прошлом году мы создали робота для разрешения трудовых споров. А поскольку трудовые споры учащаются из-за значительных ограничений в бизнесе, то спрос на бесплатного робота постоянно растет. Сегодня же мы создали робота-помощника в делах по истечению срока давности в исполнительном производстве, который может помочь до 80 000 людей в ближайшие месяцы, чьи исполнительные производства истекают 5 апреля. Юридический робот был разработан совместно с опытными юристами. Поэтому пользователь может быть уверен, что подготовленное роботом заявление, направленное судебному приставу, является юридически правильным ”, — сказал Писуке.