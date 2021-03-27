За сутки в Эстонии выявлен 1151 случай заражения коронавирусом, умерли 13 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 693 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 517 в Таллинне.





В Ида-Вирумаа прибавилось 127, в Тартумаа — 68, в Пярнумаа — 46, в Вильяндимаа — 34, в Ляэне-Вирумаа — 33, в Рапламаа — 25, в Ляэнемаа - 22 новых положительных тестов. В Йыгевамаа прибавилось 18, в Вырумаа — 15, в Ярвамаа и на Сааремаа — по 14, в Пылвамаа - восемь, в Валгамаа — 13 и на Хийумаа — три новых случая заражения. У 18 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1419,7 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 19,5%.

По состоянию на утро 27 марта в больницах находится 667 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 65 пациентов, из которых 44 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 191 723 человека, две дозы получили 60 555 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 87. Домой выписали 74 человека, 32 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло 13 зараженных коронавирусом в возрасте от 63 до 93 лет. Всего в Эстонии умерло 860 зараженных коронавирусом.

На данный момент в больницах завершены 5607 историй болезни COVID-19 у 5105 пациентов.

По состоянию на 27 марта выздоровело 76 631 человек. Из них история болезни 54 168 человек (79,7%) завершена, у 22 463 человек (29,3%) с положительного теста прошло более 28 дней.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено более 1 124 000 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2. Первичных положительных тестов было 102 738 (9,1% от общего количества тестов).

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