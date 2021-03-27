Снимут ли ограничения к лету? Три сценария развития ситуации в Эстонии

По словам Фишер, если установится теплая погода, мы все сможем пойти гулять в лес или к морю. А вот будет ли у нас возможность посещать фестивали, отдыхать в ресторанах и кафе, зависит от того, останется ли уровень заражения таким высоким, как сейчас, или все же мы сможем снизить к лету показатели заболеваемости.

Она отметила, что в последние дни уровень заболеваемости немного снизился.

Криста Фишер представила три возможных сценария развития ситуации. Согласно первому, наиболее негативному прогнозу, после небольшого снижения, которое мы наблюдаем последние несколько дней, уровень заболеваемости снова будет расти, а ежедневные показатели достигнут 1500 заразившихся в день. При этом сценарии снижение начнется не раньше второй половины апреля. ”В начале мая может быть тысяча заразившихся в день, это будет плохо для больниц, а мы не сможем и думать о послаблениях (снятии ограничений — прим.ред)", — сказала Фишер.

Второй прогноз показывает продолжение снижения уровня заболеваемости. Согласно этому варианту, к середине апреля в сутки будет регистрироваться не более 1000 заболевших. По мнению Фишер, в результате этого у жителей Эстонии может сложиться ошибочное мнение, что ситуация улучшается и поэтому можно не соблюдать ограничения. Из-за этого, как считает Фишер, в мае уровень заболеваемости остановится на отметке в 800 человек в сутки. "Это тоже довольно плохой сценарий, потому что это будет довольно тяжелым бременем для больниц”.

Третий сценарий предполагает, что уже в начале мая уровень заболеваемости упадет до отметки в 200-300 человек в день и продолжит и дальше снижаться. ”Это позволит нам подумать о летних планах, касающихся посещения различных мероприятий и встреч с друзьями, а не только об одиночных поездках в лес и прогулках у моря", — сказала Фишер.

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