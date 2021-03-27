ГРАФИК | Гигантский контейнеровоз по-прежнему блокирует Суэцкий канал. В очереди скопились почти 240 судов, каждый час простоя стоит 400 млн долларов

Песчаная буря, нулевая видимость и узкий канал с односторонним движением судов… Вот причины драмы контейнеровоза Ever Given. Как выброшенный на мелководье огромный кит, судно, сев на мель, закупорило одну из важнейших артерий мировой торговли. Как назло, именно в самом узком месте Суэцкого канала оно уперлось носом в один его берег, а кормой — в противоположный. Мимо никому не пройти. Попытки с помощью экскаваторов расширить канал в этом месте, а буксирами столкнуть гигантское судно с мели пока успехом не увенчались, пишет Deutsche Welle.

По данным базирующейся в Египте администрации канала — Suez Canal Authority, через двухсоткилометровый канал, соединяющий Красное море со Средиземным, каждый год проходит около миллиарда тонн грузов на 19 тысячах судов. По 50 судов каждый день.

Блокировка Суэцкого канала гигантским контейнеровозом создала крупный затор в Красном море, а количество судов, которые ожидают входа в канал, растет с каждым днем, пишет BBC.

"Это повлияет на графики доставки по всему миру", — предупреждает главный инженер Maersk Ohio Джо Рейнольдс.

Советник президента Египта в пятницу выразил надежду, что ситуация разрешится в течение двух-трех дней. Но эксперты говорят, что если корабль так и не удастся сдвинуть с места, не прибегая к его полной разгрузке, то на решение проблемы могут уйти недели.

По данным компании Leth Agencies, в пятницу своей очереди пройти по каналу ожидали 237 судов: 107 находятся в порту Суэц в Красном море, 41 в середине канала и еще 89 в Порт-Саиде в Средиземном море.

Каждый час простоя кораблей обходится в астрономические суммы. Согласно данным Lloyd's List, блокировка канала ежедневно задерживает товаров на сумму почти 9,6 млрд долларов в день или 400 млн долларов в час.

Ситуация может серьезно повлиять на логистические цепи по всему миру, предупреждает генеральный секретарь Международной палаты судоходства Гай Платтен, и компенсация непредвиденных расходов в конечном итоге ляжет на плечи потребителей.