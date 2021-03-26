В Силламяэ утечка аммиака. По сообщениям местных СМИ, опасности для населения нет

В сообщениях, с отсылкой на официальных лиц города, сразу же говорилось об отсутсвие опасности для населения. Специальная система оповещения, разработанная на случай химической опасности, в городе Силламяэ включена не была.

Скорее всего на предприятие произошла авария, которая была оперативно ликвидирована специалистами. В городе паники нет, место аварии на предприятии посещали бригады спасателей.

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