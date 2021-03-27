ВИДЕО: Россия одержала вторую победу в отборочном цикле

Обе команды взяли удачный старт в турнире. Россияне победили в гостях Мальту - 3:1, а словенцы выиграли дома балканское дерби у серебряного призера чемпионата мира Хорватии - 1:0.

Старые счеты со Словенией

С черноморским курортом у российской команды и ее болельщиков связаны не самые приятные воспоминания. Именно в Сочи она проиграла в 2018 году четвертьфинал чемпионата мира хорватам - судьбу матча тогда решила серия пенальти.

У матча в Сочи был свой подтекст. В 2009 году Россия и Словения сошлись в стыковых матчах за право выступления в чемпионате мира. На своем поле в "Лужниках" подопечные Гуса Хиддинка победили со счетом 2:1, но в гостях проиграли - 0:1. За счет забитого мяча в Москве на ЧМ-2010 в ЮАР отправилась Словения.

Дзюба решил исход матча

По численности населения Словения уступает России примерно в 70 раз, но на футбольном поле эта пропорция не имела значения. Поединок в Сочи прошел с небольшим преимуществом словенцев. Они превзошли российскую команду как по проценту владения мячом (54-46), так и по ударам (11-9).

Судьбу матча решило индивидуальное мастерство Дзюбы. На 26-й минуте габаритный форвард после передачи Далера Кузяева открыл счет, а вскоре Дзюба удачно сыграл на отскоке.

Радовались, впрочем, россияне недолго. В ответной атаке словенцы сократили разрыв в счете. Во втором тайме, несмотря на усилия команд, счет так и не изменился.

Поединок в Сочи российская команда провела в следующем составе: Шунин, Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Жемалетдинов (87. Мухин), Оздоев, Кузяев, Головин (49. Миранчук), Жирков (68. Караваев), Дзюба (86 . Заболотный).

Впереди битва в Словакии

Сборная России одержала две победы на старте отборочного цикла и захватила лидерство в турнирной таблице - 6 очков. Поскольку сроки проведения отборочного турнира теперь сократились, то следующий поединок российская команда проведет уже на следующей неделе - 30 марта она сыграет в гостях со Словакией.