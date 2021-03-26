Сумеет ли сборная России победить в Сочи Словению?

Обе команды взяли удачный старт в турнире. Россияне победили в гостях Мальту - 3:1, а словенцы выиграли дома балканское дерби у серебряного призера чемпионата мира Хорватии - 1:0.

У россиян со словенцами старые счеты. В 2009 году соперники сошлись в стыковых матчах за право выступления в чемпионате мира. На своем поле подопечные Гуса Хиддинка победили - 2:1, но в гостях проиграли - 0:1. За счет забитого мяча на чужом поле на чемпионат мира в ЮАР отправилась Словения.