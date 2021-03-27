СЕГОДНЯ: Сумеет ли сборная России победить в Сочи Словению?

Обе команды взяли удачный старт в турнире. Россияне победили в гостях Мальту - 3:1, а словенцы выиграли дома балканское дерби у серебряного призера чемпионата мира Хорватии - 1:0.

С черноморским курортом у российской команды связаны не самые приятные воспоминания. Именно в Сочи она проиграла в 2018 году четвертьфинал чемпионата мира хорватам - судьбу матча тогда решила серия пенальти.

У россиян со словенцами старые счеты. В 2009 году соперники сошлись в стыковых матчах за право выступления в чемпионате мира. На своем поле в "Лужниках" подопечные Гуса Хиддинка победили - 2:1, но в гостях проиграли - 0:1. За счет забитого мяча в Москве на ЧМ-2010 в ЮАР отправилась Словения.

Для справки: по численности населения Россия превосходит Словению примерно в 70 раз!