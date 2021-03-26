Мэр Таллинна поздравил градоначальника Венеции

В своем поздравлении в адрес Луиджи Бруньяро Михаил Кылварт отметил, что сотрудничество Таллинна и Венеции можно считать одними из старейших партнерских отношений Таллинна.

”Многие таллиннцы еще помнят подаренный городу Таллинну в 1983 году символ Венеции — гондолу, построенную под началом венецианского мастера Джованни Джупони”, — напомнил Кылварт.

По словам Михаила Кылварта, Таллинн открыт к продолжению исторически сложившихся партнерских отношений между двумя городами и созданию совместных проектов. В качестве примера Кылварт привел сотрудничество между Венецианской консерваторией имени Бенедетто и Эстонской академией музыки и театра.

Мэр Таллинна пожелал своему венецианскому коллеге здоровья и сил, чтобы справиться со всеми вызовами, которые бросает нынешнее время.