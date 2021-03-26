В центре города хотят установить больше камер в парках

”Несмотря на то, что в последние несколько лет было много сделано для того, чтобы парки и остальное городское пространство были более безопасными, мы постоянно анализируем, что еще нужно изменить в парках, чтобы люди чувствовали себя в них хорошо и защищено. Полиция всегда была нашим хорошим партнером в выявлении факторов и рисков, которые могут способствовать правонарушениям”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Во время сегодняшнего обхода была осмотрена горка Мусумяги, а также парки Канути, Таммсааре и Тоомпарк. Участники осмотра пришли к совместному выводу, что озеленение, освещение и камеры видеонаблюдения играют большую роль в том, как люди ведут себя в парках и насколько безопасно в них себя чувствуют.

Было решено продолжить претворять в жизнь совместный план управы и полиции по установке камер видеонаблюдения в местах собрания людей, который предусматривает возможность при необходимости установить дополнительные камеры в местах, где они уже есть. Также особенное внимание будет уделено освещению парков.

Сотрудник Кесклиннаского отделения полиции Марлен Мийласте отметила, что сегодняшний обход был успешным. "Приоритетом полиции является гарантирование благополучия граждан и обеспечение безопасности городской среды. В этом вопросе мы ждём предложения и от местных жителей. Вместе мы сможем предотвратить правонарушения и изменить среду, которая им способствует", — отметила она.