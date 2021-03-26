Охранник задержал мужчину, размахивавшего ножом на заправочной станции

В четверг, 25 марта, в 23:12 центр управления охранного предприятия G4S получил сигнал паники из находящегося в Таллинне магазина при заправочной станции. Охранник, прибывший на место происшествия за три-четыре минуты, узнал от работника станции, что в магазине при заправке некий мужчина угрожал посетителям ножом и требовал, чтобы они купили ему продаваемый там товар. С ним был и другой мужчина, который украл бутерброд. По словам охранника, насколько ему известно, ни один из посетителей не выполнил требование нарушителя порядка.

К моменту прибытия охранника нарушители ушли из магазина. Охранник посмотрел запись с камер видеонаблюдения, чтобы приступить к поискам подозреваемых. Однако беглецы вскоре сами вернулись на заправочную станцию.

Охранник сразу узнал молодого человека, который угрожал посетителям ножом. У него имелись явные признаки алкогольного и наркотического опьянения, он вел себя неадекватно. Охранник заметил, что в правом кармане брюк у него нож. Охранник приблизился к молодому человеку, изъял у него нож и задержал нарушителя. Второй подозреваемый скрылся с места происшествия.

На помощь прибыли еще два патруля G4S, также на место вызвали полицию. Задержанный предпринял попытку напасть на одного охранника, поэтому на него надели наручники до прибытия полиции. Задержанного передали полиции.