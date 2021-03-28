На подходе вакцина от COVID-19 в виде назального спрея: в Оксфорде тестируют новинку от AstraZeneca(2)
Основные моменты
В четверг Financial Times сообщила, что Оксфордский университет начал поиск участников предварительных испытаний. Для проведения этого этапа потребуется около четырёх месяцев, а начаться он должен уже на следующей неделе.
Эти не очень продолжительные испытания, более известные как Этап I, позволят проверить безопасность вакцины перед будущими потенциально масштабными исследованиями её эффективности.
Оксфордская команда находится в поиске 30 желающих провакцинироваться здоровых взрослых людей в возрасте до 40 лет, сообщает газета Financial Times со ссылкой на попавшую к ней анкету для добровольцев.
Все участники сначала получат одну дозу вакцины, а спустя некоторое время вторую, стимулирующую.
Вакцины в виде назального спрея намного удобнее вакцин-инъекций, особенно для детей, и потенциально могут служить для инфекции дополнительным барьером.
Кратко о компании
Вакцина AstraZeneca более удобна, доступна и практична, чем альтернативные предложения таких компаний, как Pfizer и Moderna, и, вероятно, возглавит всемирную кампанию по иммунизации. Однако её репутация пострадала из-за ряда неудач, и доверие общественности к этой вакцине значительно ниже, чем к другим представленным на рынке вакцинам.
Совсем недавно компания подверглась критике со стороны независимой комиссии за представление потенциально вводящей в заблуждение информации относительно результатов клинических испытаний в США, что побудило компанию выпустить исправленный анализ, в котором указывается более низкий, но все же впечатляющий уровень эффективности вакцины.
К тому же
Использование вакцины AstraZeneca всё ещё приостановлено в Дании, в четверг продлившей запрет на вакцинирование с целью продолжить расследование о появлении тромбов.
Более десятка европейских стран, включая Германию, Италию и Францию, приостанавливали применение вакцины по этой же причине, однако многие из них возобновили вакцинацию после того, как европейский регулирующий орган по лекарственным средствам и Всемирная организация здравоохранения после тщательного расследования подчеркнули безопасность вакцины и исключили её связь с изменениями свертываемости крови.
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