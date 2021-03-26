Евросоюз призвал Россию предоставить Навальному медицинскую помощь(4)
Она добавила, что ЕС продолжает настаивать на немедленном освобождении Навального и расследовании его отравления.
”Тревожные сообщения поступают об ухудшении здоровья Алексея Навального в исправительной колонии. Власти России должны предоставить Навальному доступ к медицинской помощи и пустить к нему его адвокатов. ЕС продолжает призывать к его немедленному и безусловному освобождению, а также к расследованию его отравления”, — написала Масралли.
25 марта предоставить Навальному медицинскую помощь потребовали Латвия, Литва и Эстония. Балтийские страны также призвали других членов ЕС присоединиться к требованию.
Алексей Навальный находится в колонии во Владимирской области. У него проблемы со спиной и ногой, он испытывает сильные боли, при этом к нему не пускают врача, а из лекарств дают ибупрофен.
25 марта Навального посетили адвокаты. После встречи адвокат Ольга Михайлова заявила, что Навальный находится в ”крайне неблагополучном” состоянии.
Позже о состоянии политика написала его жена Юлия — она потребовала от Владимира Путина освободить ее мужа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет реагировать на это обращение.