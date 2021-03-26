Евросоюз призвал Россию предоставить Навальному медицинскую помощь

Она добавила, что ЕС продолжает настаивать на немедленном освобождении Навального и расследовании его отравления.

”Тревожные сообщения поступают об ухудшении здоровья Алексея Навального в исправительной колонии. Власти России должны предоставить Навальному доступ к медицинской помощи и пустить к нему его адвокатов. ЕС продолжает призывать к его немедленному и безусловному освобождению, а также к расследованию его отравления”, — написала Масралли.

Worrying reports that Alexei Navalny's health has deteriorated in the penal colony. Russia authorities must give @navalny access to medical care & give his lawyers access to him. EU continues to call for his immediate & unconditional release & a full investigation into poisoning. — Nabila Massrali (@NabilaEUspox) March 26, 2021

25 марта предоставить Навальному медицинскую помощь потребовали Латвия, Литва и Эстония. Балтийские страны также призвали других членов ЕС присоединиться к требованию.

Алексей Навальный находится в колонии во Владимирской области. У него проблемы со спиной и ногой, он испытывает сильные боли, при этом к нему не пускают врача, а из лекарств дают ибупрофен.

25 марта Навального посетили адвокаты. После встречи адвокат Ольга Михайлова заявила, что Навальный находится в ”крайне неблагополучном” состоянии.

Позже о состоянии политика написала его жена Юлия — она потребовала от Владимира Путина освободить ее мужа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет реагировать на это обращение.