Компания мальчиков избила 13-летнюю девочку в Нымме

Мама пострадавшей 13-летней девочки написала в социальных сетях, как вчера в 18 часов в Нымме возле снежной базы на ее дочь напали. "Они повалили мою дочку на землю и били ее ногами и палкой. Невероятно, как прохожие не пришли на помощь и не разняли драку", — написала она. По ее словам, заявление в полицию уже написано и показания взяты.

В полиции подтвердили Delfi, что они занимаются этим происшествием. "Сейчас опознаем группу молодых людей. По камерам видно, что они были вшестером и их возраст примерно 13-14 лет. У большинства была темная одежда, все были на велосипедах", — сказала Энели Эстааль.

Если вы видели этот конфликт, то сообщите по почте enely.estaal@politsei.ee или по телефону 5244682.