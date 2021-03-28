В Эстонии больше интересующихся электромобилями людей, чем доступных машин с электроприводами
Руководитель отдела обслуживания крупных предприятий Moller Auto Ээро Калм пояснил, что с появлением коронавируса скачкообразно вырос спрос на электронику, медицинское оборудование и прочее, что вызвало острую нехватку чипов. ”Автомобильная промышленность также изначально не знала, что именно принесет вирус, поэтому необходимые для производства автомобилей чипы не были запасены заранее. В результате мы пришли к ситуации, когда производство автомобилей во всем мире замедлилось”, — отметил Калм.
Сегмент электромобилей, напротив, выиграл от этой ситуации. ”Многие производители теперь предпочитают электромобили обычным автомобилям. Это означает, что поступающие новые чипы в первую очередь будут отправлены на заводы, производящие электромобили”, — пояснил представитель Moller Auto.
Ускорению производства электромобилей также способствуют стремление и обещание производителей автомобилей выводить на рынок более экологически чистые транспортные средства. ”Но не только это — коронавирус повлиял и на поведение потребителей и вызвал повышенный интерес к экологичным машинам. У людей просто возникло больше времени, чтобы ознакомиться с темой электромобилей, просмотреть сайты автосалонов, обсудить вопросы с другими энтузиастами на форумах, поделиться опытом и эмоциями”, — сказал Калм.
”В настоящее время в Эстонии больше интересующихся электромобилями людей, чем доступных машин с электроприводами, — отметил Калм. — Действительно, ”средние жители Эстонии” по-прежнему покупают сравнительно мало электромобилей, но энтузиастов невероятно много. Особенно много заинтересованных среди более молодой целевой группы”. Калм добавил, что, например, первый полностью электрический кроссовер Volkswagen ID.4, который только что прибыл в Moller, за пару дней уже получил много внимания.
”Жители Эстонии в течение многих лет оставались большими поклонниками внедорожников, и поскольку теперь появился полностью электрический вариант ID.4 с пробегом без подзарядки более 500 километров, нет никаких сомнений в том, что сторонников электромобилей станет еще больше” — поделился мыслями Калм. В ближайшем будущем также появится полноприводный вариант модели, а в конце года — более похожий на купе и спортивный ID.5.
Хотя Volkswagen приступил к разработке электромобилей немного позже других производителей, теперь компания стала одним из крупнейших инвесторов в электрификацию автомобилей. Вместо того, чтобы использовать старые модели с двигателями внутреннего сгорания и переделывать их в электрические, Volkswagen инвестировал в совершенно новую платформу, хорошо подходящую именно для электромобилей. Результатом этого решения и стала модельная серия ID.
По словам представителя Moller Auto, на данный момент при выборе электромобиля очень важен так называемый fun-фактор. ”И конечно это не только удел энтузиастов. В нашем представительстве постоянно ведутся оживленные дискуссии вокруг электромобилей, и мы слышим много отзывов о том, сколько положительных эмоций вызывают они у людей. На самом деле это очень важно для вещи, которой вы пользуетесь каждый день. А если мы добавим тот факт, что техническое обслуживание электромобилей несложное и практически беспроблемное, эти автомобили, безусловно, можно считать источниками хороших эмоций, — пояснил Калм. — С практической же точки зрения, если оценивать рентабельность, первоначальная более высокая стоимость электромобиля оправдана, если вы проезжаете 30-40 тысяч километров в год”.