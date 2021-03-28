Руководитель отдела обслуживания крупных предприятий Moller Auto Ээро Калм пояснил, что с появлением коронавируса скачкообразно вырос спрос на электронику, медицинское оборудование и прочее, что вызвало острую нехватку чипов. ”Автомобильная промышленность также изначально не знала, что именно принесет вирус, поэтому необходимые для производства автомобилей чипы не были запасены заранее. В результате мы пришли к ситуации, когда производство автомобилей во всем мире замедлилось”, — отметил Калм.

Сегмент электромобилей, напротив, выиграл от этой ситуации. ”Многие производители теперь предпочитают электромобили обычным автомобилям. Это означает, что поступающие новые чипы в первую очередь будут отправлены на заводы, производящие электромобили”, — пояснил представитель Moller Auto.

Ускорению производства электромобилей также способствуют стремление и обещание производителей автомобилей выводить на рынок более экологически чистые транспортные средства. ”Но не только это — коронавирус повлиял и на поведение потребителей и вызвал повышенный интерес к экологичным машинам. У людей просто возникло больше времени, чтобы ознакомиться с темой электромобилей, просмотреть сайты автосалонов, обсудить вопросы с другими энтузиастами на форумах, поделиться опытом и эмоциями”, — сказал Калм.

”В настоящее время в Эстонии больше интересующихся электромобилями людей, чем доступных машин с электроприводами, — отметил Калм. — Действительно, ”средние жители Эстонии” по-прежнему покупают сравнительно мало электромобилей, но энтузиастов невероятно много. Особенно много заинтересованных среди более молодой целевой группы”. Калм добавил, что, например, первый полностью электрический кроссовер Volkswagen ID.4, который только что прибыл в Moller, за пару дней уже получил много внимания.