Неделя в Беларуси: День Воли дал старт новым протестам, Минск конфликтует с Варшавой

Никаких преувеличений — весь мир следит за Беларусью и поддерживает нас.

В Европарламенте вывесили огромный бело-красно-белый флаг, а в Брюсселе партия Renew Europe вышла в центр города с национальной символикой Беларуси. В Тбилиси возле посольства Беларуси местные жители вывесили национальный флаг белорусов.

”Белорусов поздравили с Днём Воли президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните, министерства иностранных дел Дании и Литвы, Госдепартамент США, миссия США в ОБСЕ, депутаты немецкого Бундестага и представители федерального правительства Германии, сенат Румынии — и это далеко не полный список.

После празднования Дня Воли лидер оппозиции Светлана Тихановская поблагодарила белорусов. Ее пресс-служба опубликовала обращение с названием "Наша весна началась".

По состоянию на 26 марта в Беларуси признаны политическими заключенными 302 человека. Это активисты, политики, журналисты, блогеры и другие.

В МВД Беларуси 25 марта заявили , что ”анонсированные деструктивными телеграм-каналами масштабные протесты не состоялись”. Одновременно с этим в ведомстве сообщили, что ”за нарушение законодательства о массовых мероприятиях по всей стране задержано более 200 человек”.

В Беларуси 25 марта отметили День Воли (103-я годовщина провозглашения Белорусской Народной Республики). Традиционно в Беларуси эта дата является днем протеста. Оппозиция призвала с 25 марта продолжить протестную деятельность — выходить на улицы. Милиция подготовилась к этому дню и поэтому в День Воли обошлось без крупных маршей по проспектам в Минске, однако в стране было зафиксировано большое количество локальных акций. Белорусы из окон домов и учебных заведений вывешивали бело-красно-белые флаги и выходили на дворовые марши. А вечером запускали фейерверки.

В День Воли без воли

Несмотря на репрессии, протесты в Беларуси продолжаются. Самой обсуждаемой темой в стране стала подготовка и события в День Воли. Также в Беларуси обсуждают разрастающийся конфликт с Польшей, который может привести к окончательному разрыву отношений между двумя странами.

В районах Минска взлетали белые и красные шары вместе с флагами. Национальная символика была видна повсюду. А вечером 25 марта наши города увидели сотни фейерверков. День Воли белорусы праздновали как Новый год — и это не просто яркое впечатление. Это показатель того, как мы все изменились за минувший год.

Невозможно заставить людей любить символы, праздники или просто человека. И то, как беларусы встретили День Воли, еще раз доказывает, какой выбор сделала вся страна”.

Быть ли переговорам Лукашенко с оппозицией?

Главный редактор ”Эха Москвы” Алексей Венедиктов своим постом в телеграме взбудоражил белорусскую общественность. Он заявил, что переговоры с Лукашенко с оппозицией будет вести ОБСЕ под руководством Швеции. Всех политических заключённых потребуют немедленно освободить и реабилитировать.

"Страны ЕС берут на себя обязательство по оказанию макроэкономической поддержки в течении переходного периода, в том числе и после проведения свободных выборов.

Всестороннюю поддержку обещают оказать независимым СМИ, правозащитникам, промышленным предприятиям и малому бизнесу. В понедельник состоялся телефонный разговор советника Госдепартамента США Дерека Шоле с главой белорусского МИД Владимиром Макеем. Были обсуждения сроки и условия проведения переговоров оппозиции под руководством Светланы Тихановской и белорусской власти".

Алексей Венедиктов пишет, что переговорный процесс должен начаться не позднее 1 мая при участии посла США Джули Фишер, Жозе Мануэля Баррозу (председатель Еврокомиссии в 2004-2014 годах), ОБСЕ и МИД Германии.

Многие инсайды Венедиктова про Беларусь не находят подтверждения. В частности, он заявлял, что на переговорах в Сочи 14 сентября 2020 года Александр Лукашенко и Владимир Путин обсуждали судьбу бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Однако информация не подтвердилась.