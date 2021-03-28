”Позитивный эффект”: как пробка в Суэцком канале может помочь России

400-метровый контейнеровоз Ever Given компании Evergreen Marine перекрыл движение по Суэцкому каналу в обе стороны. Один из крупнейших в мире контейнеровозов под панамским флагом следовал из Китая в порт Роттердама в Нидерландах. Как пояснили изданию в Evergreen Marine, причиной происшествия стала песчаная буря: сильный ветер развернул корабль, а капитан не смог справиться с управлением из-за плохой видимости и большой парусности грузовоза. Сообщалось также об отключении электричества на Ever Given.

Сперва Ever Given попытались вытянуть 7 буксиров, но корабль весом 220 тысяч тонн сдвинуть с места не удалось. Тогда египетские власти подогнали к судну экскаваторы и начали откапывать застрявший киль.

Это — вторая подобная авария в истории канала: в 2004 году нефтяной танкер Tropic Brilliance гораздо более скромным весом в 89 тыс. тонн три дня сидел на мели, пока из резервуаров не откачали около 25 тыс. тонн нефти.

Оператор Ever Given ведет переговоры со SMIT Salvage по аренде больших буксиров в надежде, что они смогут вытянуть контейнеровоз, пишет Bloomberg. Пока что треккеры показывают, что Ever Given находится в прежнем положении поперек канала, но оператор Суэца GAC заявляет, что его подогнали к берегу и уже несколько кораблей смогли обойти контейнеровоз.

В ”пробках” по обе стороны канала стоит уже больше сотни судов. Администрация Суэцкого канала объявила об открытии старых участков, чтобы облегчить движение в ”бутылочном горлышке”.

Простой канала, по подсчетам ”Газеты.Ru”, обходится Египту как минимум в $15 млн ежедневно: по данным администрации Суэцкого канала в день через него проходит около 50 судов, каждое из которых платит пошлину в среднем $300 тыс. Несут убытки и перевозчики. По оценкам Управления энергетической информации США, через Суэцкий канал транспортируется около 10% всей мировой нефти, которую перевозят морем.

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