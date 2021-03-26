СЕГОДНЯ: 17 матчей без побед. Прервет ли сборная Эстонии неудачную серию в Минске?

Накануне этого поединка ряды эстонской команды, которая понесла ощутимые потери из-за коронавирусных ограничений, пополнили вратарь Матвей Игонен, защитники Мяртен Кууск, Кристо Хуссар (все - Флора") и Мартин Кяос (нарвский "Транс").

Сборные Беларуси и Эстонии хорошо знают друг друга. Осенью 2019 года команды дважды встречались между собой в отборочном цикле чемпионата Европы. В Таллинне белорусы вырвали победу на последних секундах - 2:1, а ответный матч в Минске завершился вничью - 0:0.

На старте отборочного турнира сборная Эстонии проиграла в польском Люблине Чехии - 2:6. Белорусы были свободны от игры.

Безвыигрышная серия сборной Эстонии насчитывает 17 матчей - 4 ничьи и 13 поражений. Последнюю победу наши футболисты одержали 26 марта 2019 года, победив в товарищеском матче Гибралтар - 1:0.