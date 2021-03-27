Сборная Эстонии дважды вела в счете, но проиграла белорусам(15)
Соперники очень хорошо знали друг друга. Полтора года назад команды дважды встречались между собой в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. В Таллинне белорусы вырвали победу на последних секундах - 2:1, а ответный матч в Минске завершился вничью - 0:0.
Аниер удивил белорусов
Наставник белорусов Михаил Мархель был в курсе всех кадровых проблем сборной Эстонии. Хозяева поля сразу же пошли вперед, надеясь быстро добиться успеха. Стартовые четверть часа подопечные Мартина Рейма только оборонялись, но к середине тайма они сумели отодвинуть игру от своих ворот.
Как и в матче с чехами, сборная Эстонии первой открыла счет. На 31-й минуте Хенри Аниер получил передачу из глубины поля, вошел в штрафную и неотразимо пробил. Белорусские болельщики на стадионе "Динамо" - за ходом матча наблюдали 3611 зрителей - были очень удивлены таким развитием событий на поле.
К сожалению, удержать перевес в счете, наши футболисты не смогли. На исходе первого тайма белорусы получили право на пенальти, который реализовал нападающий московского "Локомотива" Виталий Лисакович - 1:1.
Вскоре после перерыва Аниер еще раз воспользовался нерасторопностью обороны соперника и вторично вывел сборную Эстонии вперед. Однако этот счет продержался недолго. Белорусы использовали стандарт и восстановили равновесие - случилось это на 64-й минуте.
Удаление Ыйгуса дорого обошлось сборной Эстонии
Ключевой момент матча произошел на 77-й минуте. Вышедший на замену полузащитник "Левадии" Карл Ыйгус заработал за проведенные на поле 15 минут две желтые карточки и отправился в раздевалку. Оставшись в меньшинстве, эстонская команда пропустила в последней десятиминутке два мяча и потерпела второе поражение в отборочном турнире.
Безвыигрышная серия сборной Эстонии насчитывает теперь 18 матчей - 4 ничьи и 14 поражений. Последнюю победу наши футболисты одержали 26 марта 2019 года, победив в товарищеском матче Гибралтар - 1:0.
Поединок в Минске сборная Эстонии провела в следующем составе: Игонен - Лиландер, Кууск, Паскочий (87. Кирсс), Пюрг - Аллику (62. Ыйгус), Поом, Ващук, Васильев - Саппинен (79. Пури), Аниер.
Следующий поединок в рамках отборочного цикла чемпионата мира сборная Эстонии проведет теперь только в сентябре. Впереди у нее товарищеские матчи, ближайший из которых пройдет на следующей неделе в Швеции, и участие в Балтийском турнире.
Календарь игр сборной Эстонии в 2021 году
24.03 Эстония - Чехия 2:6 ОЧМ
27.03 Беларусь - Эстония 4:2 ОЧМ
31.03 Швеция - Эстония ТМ
01.06 Литва - Эстония БТ
04.06 Финляндия - Эстония ТМ
10.06 Эстония - Латвия БТ
02.09 Эстония - Бельгия ОЧМ
05.09 Эстония - Северная Ирландия ТМ
08.09 Уэльс - Эстония ОЧМ
08.10 Эстония - Беларусь ОЧМ
11.10 Эстония - Уэльс ОЧМ
13.11 Бельгия - Эстония ОЧМ
16.11 Чехия - Эстония ОЧМ