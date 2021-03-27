Сборная Эстонии дважды вела в счете, но проиграла белорусам

Соперники очень хорошо знали друг друга. Полтора года назад команды дважды встречались между собой в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. В Таллинне белорусы вырвали победу на последних секундах - 2:1, а ответный матч в Минске завершился вничью - 0:0.

Аниер удивил белорусов

Наставник белорусов Михаил Мархель был в курсе всех кадровых проблем сборной Эстонии. Хозяева поля сразу же пошли вперед, надеясь быстро добиться успеха. Стартовые четверть часа подопечные Мартина Рейма только оборонялись, но к середине тайма они сумели отодвинуть игру от своих ворот.

Как и в матче с чехами, сборная Эстонии первой открыла счет. На 31-й минуте Хенри Аниер получил передачу из глубины поля, вошел в штрафную и неотразимо пробил. Белорусские болельщики на стадионе "Динамо" - за ходом матча наблюдали 3611 зрителей - были очень удивлены таким развитием событий на поле.

К сожалению, удержать перевес в счете, наши футболисты не смогли. На исходе первого тайма белорусы получили право на пенальти, который реализовал нападающий московского "Локомотива" Виталий Лисакович - 1:1.

Вскоре после перерыва Аниер еще раз воспользовался нерасторопностью обороны соперника и вторично вывел сборную Эстонии вперед. Однако этот счет продержался недолго. Белорусы использовали стандарт и восстановили равновесие - случилось это на 64-й минуте.

Удаление Ыйгуса дорого обошлось сборной Эстонии

Ключевой момент матча произошел на 77-й минуте. Вышедший на замену полузащитник "Левадии" Карл Ыйгус заработал за проведенные на поле 15 минут две желтые карточки и отправился в раздевалку. Оставшись в меньшинстве, эстонская команда пропустила в последней десятиминутке два мяча и потерпела второе поражение в отборочном турнире.

Безвыигрышная серия сборной Эстонии насчитывает теперь 18 матчей - 4 ничьи и 14 поражений. Последнюю победу наши футболисты одержали 26 марта 2019 года, победив в товарищеском матче Гибралтар - 1:0.