26.03.2021, 17:05
Перед матчем в Минске сборная Эстонии получила подкрепление
Foto: Tiit Tamme, Õhtuleht
27 марта футболисты сборной Эстонии проведут в Минске отборочный матч чемпионата мира с Беларусью (начало в 19:00).
Накануне этого поединка ряды эстонской команды, которая понесла ощутимые потери из-за коронавирусных ограничений, пополнили вратарь Матвей Игонен, защитники Мяртен Кууск, Кристо Хуссар (все - Флора") и Мартин Кяос (нарвский "Транс").
Сборные Беларуси и Эстонии хорошо знают друг друга. Осенью 2019 года команды дважды встречались между собой в отборочном цикле чемпионата Европы. В Таллинне белорусы вырвали победу на последних секундах - 2:1, а ответный матч в Минске завершился вничью - 0:0.
На старте отборочного турнира сборная Эстонии проиграла в польском Люблине Чехии - 2:6. Белорусы были свободны от игры.