Путин: мой знакомый умер в Латвии от COVID – не было ни МРТ, ни лекарств

Как рассказал глава государства, один его ”очень хороший знакомый” и бывший коллега, жил почти всю жизнь в Латвии, где он и заболел COVID-19. ”И выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре МРТ даже нет”, — отметил Путин.

По его словам, в данной больнице имелся лишь старый рентген, ”который не может показать реально уровень поражения легких”. Кроме того, как указал Путин, в этом медицинском учреждении не было лекарств.

Российский лидер также рассказал, что его бывшего коллегу предложили вывезти в Москву, ”сделали все, чтобы вывезти его”, но не получилось.

”Человек умер. Вот это вот уровень организации в том числе здравоохранения”, — добавил Путин.

При этом сам Владимир Путин 23 марта сделал первую прививку от коронавируса. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава государства прошел вакцинацию одной из трех зарегистрированных российских вакцин. Название препарата в Кремле не уточнили, заверив, что все препараты являются надежными, эффективными и безопасными.

Также представитель Кремля отметил, что Путин не вернется к очным встречам до получения второго компонента вакцины, вопрос о возобновлении обычного графика работы российского лидера будет решаться после полного завершения процесса вакцинации.

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