Правда ли, что недавно был раскрыт план глобалистов по уничтожению человечества?

Итак, канал ”Царьград” в своём цитировании пропустил важную деталь — в первоисточнике вся риторика построена на якобы вреде (причём смертельном) вакцинации. Иначе говоря, мы имеем дело с маргинальной категорией ковид-диссидентов — антипрививочниками. Можно в очередной раз констатировать, что все крупнейшие международные организации, весь авангард мировой медицины, отводят вакцинам против COVID-19 важнейшую роль в борьбе с пандемией и не подвергают сомнению их полезность в общем случае. По данным ВОЗ , большинство сообщений о вреде вакцин являются ложными. Более того, деятельность антипрививочников, приводившая к отказу от вакцинации, не раз оборачивалась вспышкой эпидемии, а значит, унесла не одну человеческую жизнь. Поэтому борьба с популяризацией этой конспирологической теории в СМИ весьма важна.

Теперь о трансгуманизме. Согласно определению, это ”философская концепция, которая основывается на идее улучшения физических, умственных и эмоциональных качеств человека с помощью технологий. Приверженцы течения верят, что новейшие разработки избавят людей от старения, смерти и неизлечимых болезней”. Как это определение коррелирует с базовыми идеями глобализма? Последний, согласно словарю, это ”принцип подхода в теории и политике к формированию, организации, функционированию и развитию мира как целостной экономической, социокультурной и политической суперсистемы. Глобализм означает, что современное человечество рассматривается не как простая сумма, совокупность более или менее обособленных стран и народов, а как единое целое, принципиально новая всемирная, глобальная система, все структурные элементы которой (страны, народы и др.) находятся в теснейшей и неуклонно углубляющейся взаимосвязи и взаимозависимости”. Как видим, между этими двумя подходами очень мало общего, поэтому очевидно, что не все глобалисты — трансгуманисты, и не все трансгуманисты — глобалисты. Более того, определение трансгуманизма предполагает аспекты (избавление от старения, смерти), которые сегодня относятся к разряду научной фантастики. Что касается глобализма, то можно разделять или не разделять его основные идеи, но нельзя не признавать, что глобализация — это вполне реальный процесс (особенно в экономике), который далеко не первое десятилетие меняет жизнь многих стран в ту или иную сторону и пропагандируется многими ведущими представителями гуманитарной науки. Так что нет никаких оснований для отождествления трансгуманизма и глобализма, даже если отдельные представители второго являются сторонниками идей первого. Тем не менее канал ”Царьград” не в первый раз публикует статьи, где связываются эти два явления.