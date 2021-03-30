Правда ли, что недавно был раскрыт план глобалистов по уничтожению человечества?
19 марта канал ”Царьград” поделился следующей новостью:
”Американское консервативное издание раскрыло план глобалистов по уничтожению человечества. По данным ресурса Vaccines.news, умереть должны все: глобалисты заинтересованы в "уничтожении всего человечества".
Американский консервативно-антиглобалистский ресурс Vaccines.news рассказал о плане глобалистов по уничтожению человечества. Автор материала Майк Адамс считает, что глобалисты заинтересованы в серьёзном сокращении населения планеты.
"Чтобы понять, почему глобалисты активно работают над истреблением всего человечества, вы должны сначала понять их планы в отношении самих себя. Они верят в трансгуманизм и думают, что они собираются перейти от жизни на основе углерода к жизни на основе кремния, ”загрузив” своё сознание в машины", — считает автор материала.
Он убеждён, что глобалисты верят в силу искусственного интеллекта. И считают, что, оказавшись буквально внутри машин, смогут обрести бессмертие и силу. То есть, по сути, бросают вызов Богу. Однако развитие искусственного интеллекта требует огромных ресурсов.
А сейчас воду и полезные ископаемые используют миллиарды людей. Если почти полностью истребить человечество, это высвободит ресурсы для плана глобалистов, полагает автор материала. В результате можно будет создать "новое кремниевое царство"”.
На ресурсе Vaccines.news действительно есть статья на подобную тематику за авторством некоего Майка Адамса, размещённая 17 марта. Она несколько шире, чем процитированная часть, и в ней бросаются в глаза следующие фрагменты:
”Именно поэтому глобалисты говорят, что они ведут "войну с углеродом". Все люди сделаны из углерода. Они верят, что все люди должны умереть, чтобы достичь бессмертия с помощью кремния для собственной жизни.
Вакцины против COVID-19 — совершенное оружие для массового уничтожения, потому что глупые, доверчивые люди выстраиваются в очередь и добровольно совершают "прививочное самоубийство". Это идеальная схема для глобалистов, потому что им не нужно беспокоиться о том, чтобы стрелять в людей, травить их газом или даже просто задерживать. Стадо баранов добровольно идёт на самоубийство, думая, что они "умные люди", которые "провели исследование" и доверяют "авторитетным источникам"”.
В конце материала прилагается 72-минутный подкаст на ту же тему.
Итак, канал ”Царьград” в своём цитировании пропустил важную деталь — в первоисточнике вся риторика построена на якобы вреде (причём смертельном) вакцинации. Иначе говоря, мы имеем дело с маргинальной категорией ковид-диссидентов — антипрививочниками. Можно в очередной раз констатировать, что все крупнейшие международные организации, весь авангард мировой медицины, отводят вакцинам против COVID-19 важнейшую роль в борьбе с пандемией и не подвергают сомнению их полезность в общем случае. По данным ВОЗ, большинство сообщений о вреде вакцин являются ложными. Более того, деятельность антипрививочников, приводившая к отказу от вакцинации, не раз оборачивалась вспышкой эпидемии, а значит, унесла не одну человеческую жизнь. Поэтому борьба с популяризацией этой конспирологической теории в СМИ весьма важна.
Теперь о трансгуманизме. Согласно определению, это ”философская концепция, которая основывается на идее улучшения физических, умственных и эмоциональных качеств человека с помощью технологий. Приверженцы течения верят, что новейшие разработки избавят людей от старения, смерти и неизлечимых болезней”. Как это определение коррелирует с базовыми идеями глобализма? Последний, согласно словарю, это ”принцип подхода в теории и политике к формированию, организации, функционированию и развитию мира как целостной экономической, социокультурной и политической суперсистемы. Глобализм означает, что современное человечество рассматривается не как простая сумма, совокупность более или менее обособленных стран и народов, а как единое целое, принципиально новая всемирная, глобальная система, все структурные элементы которой (страны, народы и др.) находятся в теснейшей и неуклонно углубляющейся взаимосвязи и взаимозависимости”. Как видим, между этими двумя подходами очень мало общего, поэтому очевидно, что не все глобалисты — трансгуманисты, и не все трансгуманисты — глобалисты. Более того, определение трансгуманизма предполагает аспекты (избавление от старения, смерти), которые сегодня относятся к разряду научной фантастики. Что касается глобализма, то можно разделять или не разделять его основные идеи, но нельзя не признавать, что глобализация — это вполне реальный процесс (особенно в экономике), который далеко не первое десятилетие меняет жизнь многих стран в ту или иную сторону и пропагандируется многими ведущими представителями гуманитарной науки. Так что нет никаких оснований для отождествления трансгуманизма и глобализма, даже если отдельные представители второго являются сторонниками идей первого. Тем не менее канал ”Царьград” не в первый раз публикует статьи, где связываются эти два явления.
Что касается поклонения кремнию и перехода к жизни на его основе вместо углерода, то эта концепция даже в рамках идей трансгуманизма является фантастической и практически нереализуемой из-за нескольких факторов. Не говоря уже о связи с глобализмом. Одной из причин частого совместного упоминания кремния и глобалистов стала растиражированная информация о том, что якобы боссы предприятий Кремниевой (Силиконовой) долины являются глобалистами. Даже если эта информация корректна, логический переход от кремния в прозвище местности (вызванном использованием кремния в интегральных микросхемах) к кремниевым людям является абсолютно беспочвенным. Безусловно, некоторые трансгуманисты связывают свои мечты с грядущим развитием технологий в Кремниевой долине, однако это не делает расположенные в регионе предприятия орудием в их руках, а тем более не позволяет ставить знак равенства между глобалистами и поклонниками небелковой жизни. Также интересно, что некоторые трансгуманисты делают ставку как раз на углерод.
Ну и, наконец, об уничтожении населения планеты. Ни в статье, ни в подкасте не приводятся обоснованные доказательства того, что глобалисты взяли на вооружение подобную идею. Вместе с тем такие обвинения далеко не новость. Например, Билла Гейтса, одного из самых ассоциирующихся с Кремниевой долиной людей в мире, регулярно подозревают в пропаганде данного подхода. То он якобы ”хочет сократить численность населения Земли с помощью вакцин”, то размещает надпись ”Центр снижения численности населения Земли” перед зданием своего фонда. Разумеется, подобные утверждения легко развенчиваются фактчекерами (см. ссылки выше), однако оказываются удивительно живучи в массовом сознании. При этом Гейтс — открытый сторонник глобализации, что послужило одной из главных причин его избрания антиглобалистами на роль своей постоянной мишени.
Глобалисты, как и сторонники многих других идеологий, озабочены темпами прироста населения Земли на фоне ограниченности ресурсов и антропогенного влияния на климат Земли. ”Библией глобалистов” многие называют опубликованный в 1972 году доклад Римскому клубу под названием ”Пределы роста”. В нём авторы моделировали распределение благ на Земле через несколько десятилетий, чтобы понять, когда человечество придёт к дефициту и глобальному экономическому спаду. Следует отметить, что ни один из возможных сценариев, по расчётам авторов, не приводил к ”концу цивилизации” или ”вымиранию человечества”. И, что важнее, в числе решений ни в первой, ни в последующей моделях доклада не фигурировало какое-либо искусственное сокращение населения Земли. Речь шла только об ограничении рождаемости на уровне законодательства как о возможной мере. Сокращение темпов роста — не есть сокращение населения, а контроль рождаемости — не есть убийство уже появившихся на свет людей.
Как видим, практически каждое утверждение исходной статьи не выдерживает никакой критики. Тем не менее конспирологическая теория нового мирового порядка, которая после начала пандемии коронавируса получила новый виток популярности (”сначала глобальное правительство хотело уничтожить население Земли с помощью COVID-19, а теперь — через вакцину от него”), продолжает распространяться множеством мировых СМИ.