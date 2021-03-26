КАРТА | Мониторинг сточных вод показал небольшое снижение распространения коронавируса

"Каких-то полностью позитивных новостей нет. Вирус широко распространен, просто содержание частиц вируса показало некоторое снижение. Это определенно хороший знак, поскольку еще неделю назад в любом городке и поселке, по всей стране, значения были максимальными", — сказал ученый в пятницу радионовостям ERR.

Сейчас наиболее высокие показатели в Северной и Восточной Эстонии , но это не означает, что в других регионах вируса нет.

"На текущий момент в нашей стране нет ни одного уголка, где можно было бы быть уверенным в том, что не заразишься коронавирусом. К сожалению, тот момент, когда в больших городах не будет ни одного нового зараженного или их численность будет подобна осенним отчетам, когда мы фиксировали лишь какие-то отдельные вспышки, наступит нескоро. В ближайшие недели такого развития событий ждать не стоит", — сообщил Тенсон.