DEPO: мы не согласны с решением Департамента здоровья и обратимся в суд(22)
DEPO не согласен с решением Департамента здоровья. По словам представляющего DEPO адвоката Эльвиры Тульвик, отделы продажи продуктов, зоотоваров и товаров первой необходимости — часть всего магазина уже со дня его открытия. "Если открытыми могут быть магазины Selver, Rimi, Prisma, Maxima, Coop, Kika, Zoomaailm, Petcity, Stockmann и другие, тогда должен быть открытым и DEPO", — сказала Тульвик.
DEPO считает, что решение Департамента здоровья нарушает конкуренцию и ухудшает эпидемиологическую ситуацию, поэтому DEPO обжалует решение департамента в суде.
Напомним, 22 марта Департамент здоровья обратил внимание, что в строительном магазине DEPO, где среди прочего продают продукты и другие товары первой необходимости, открыт также отдел товаров для сада.