Эстонский вирусолог: можно придумать больше ограничений, но какова их цена для общества?

— Пока мы можем однозначно сказать, что методы, которые были применены до 10 марта, то есть до локдауна, эффект имели, но он был, скорее всего, недостаточным.

Чтобы получить надёжные данные о результатах нынешних ограничений, нужна неделя-другая. Но пока кажется, что распространение вируса не увеличивается, и, если уж очень хочется в это верить, виден лёгкий спад. Но это могут быть и просто колебания, которые не имеют особой значимости.

— Премьер-министр Кая Каллас предупредила, что, если число заболевших коронавирусной инфекцией, не снизится, Эстонии придётся быть на замке и грядущим летом. С другой стороны, ограничительных мер уже фактически не осталось. Какие ещё ограничения ещё можно было бы ввести?

— Можно придумать целый ряд ограничений, только вопрос в том, какова будет их цена, и насколько они будут подходить для нашей законодательной ситуации и тому подобного. Всё-таки это не требования, а призыв к людям следить за ситуацией, а для старшего поколения — выполнять и перевыполнять уже имеющиеся предписания.

С точки зрения вирусологии нет никаких причин предполагать, что распространение продолжится на таком же уровне. Даже есть все основания предполагать, что оно пойдёт на спад, и довольно быстро.

Тут загвоздка в том, что всё сейчас зависит от людей. Вирус — штука простая, ему всё равно. Если люди неправильно себя ведут, то вирусу всё равно, почему они так делают. Совершенно безразлично, от вредности ли, от незнания, от усталости, от небрежности или даже от каких-либо благих намерений.

— Какие-то ещё рекомендации от научного совета звучали? Мы же не можем полностью закрыть, например, продуктовые магазины? Мы не можем отменить общественный транспорт. Многим людям работа не позволяет работать дистанционно. Закрыто практически всё, что можно.