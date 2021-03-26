"Неужели он угнетал негров?" Российский судья встал на колено в Англии

Часть российских болельщиков, судя по комментариям в социальных сетях, была удивлены решением 37-летнего судьи, отмечает "Спорт-Экспресс".

MadBuddy7: "Я никогда не пойму мотивы взрослого адекватного и нормального мужчины, который вырос в России — встать на колени ради солидарности с движением, которое к равноправию фактически не имеет никакого отношения и уж точно не актуально для России".

ValerijLinde: "Неужели Левников выяснил, что его предки угнетали негров?"

Par811: "Левников просто преклонил колени перед всеми чернокожими игроками, которых он угнетал в РПЛ".

Agudkevich: "Вот это позорище".

Иностранные болельщики, наоборот, были в восторге от действий и работы российского арбитра в Лондоне.

Blades60Martyn: "Русский судья был великолепен".

PoorEPLreferees: "Можно нам этого русского лайнсмена в АПЛ? Он увидел под другим углом, как Маунт получил мяч в одном из эпизодов. Большинство арбитров увидели бы офсайд и отдали мяч Сан-Марино".

В середине марта другой российский арбитр Сергей Карасев, работавший на матче 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и менхенгладбахской "Боруссией" не стал вставать на колено в Англии.

Движение BLM набрало популярность после того, как американский полицейский в мае 2020 года убил при задержании афроамериканца Джорджа Флойда.