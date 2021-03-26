"С кровати встать тяжело и очень больно": Навальный рассказал о своем состоянии(7)
По его словам, сначала у него заболела спина, потом это дало осложнения в ногу, теперь ему тяжело вставать с кровати и ”очень больно”. ”Ровно как это описывают те, у кого проблемы со спиной, осложнение пошло в ногу, и целые ее участки потеряли чувствительность. Если обопрешься на правую ногу, просто упадешь. Это немного расстраивает — за последнее время я все-таки привык к своей правой ноге. Не хотелось бы с ней расставаться”, — пишет Навальный.
”Те, кто следил за моими судами, могли обратить внимание, что я никогда не сижу в ”аквариуме” и часами хожу. Потому что я мог либо стоять, либо лежать. Видимо, нерв защемило от постоянного сидения в автозаках и ”пеналах” в скрюченном виде”, — указывает он.
Навальный отмечает, что в колонии жалобы принимают, но ничего не делают. Он также вспомнил разговор с Михаилом Ходорковским, который говорил ему, что ”там главное — не заболеть”.
Политик также пошутил, что уже представляет, как будет ходить в колонии с тростью: ”Но идеально — это деревянная нога”.
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