"С кровати встать тяжело и очень больно": Навальный рассказал о своем состоянии

По его словам, сначала у него заболела спина, потом это дало осложнения в ногу, теперь ему тяжело вставать с кровати и ”очень больно”. ”Ровно как это описывают те, у кого проблемы со спиной, осложнение пошло в ногу, и целые ее участки потеряли чувствительность. Если обопрешься на правую ногу, просто упадешь. Это немного расстраивает — за последнее время я все-таки привык к своей правой ноге. Не хотелось бы с ней расставаться”, — пишет Навальный.

”Те, кто следил за моими судами, могли обратить внимание, что я никогда не сижу в ”аквариуме” и часами хожу. Потому что я мог либо стоять, либо лежать. Видимо, нерв защемило от постоянного сидения в автозаках и ”пеналах” в скрюченном виде”, — указывает он.

Навальный отмечает, что в колонии жалобы принимают, но ничего не делают. Он также вспомнил разговор с Михаилом Ходорковским, который говорил ему, что ”там главное — не заболеть”.

Политик также пошутил, что уже представляет, как будет ходить в колонии с тростью: ”Но идеально — это деревянная нога”.

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