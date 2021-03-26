Пожилая женщина неоднократно пыталась выйти на лед вопреки запрету. Пришлось вмешаться полиции

Спасатели ежедневно проверяют водоемы, чтобы люди не рисковали жизнью, выходя на лед. Сегодня утром на искусственном озере Пайде спасатели обнаружили пожилую женщину, которую попросили оттуда уйти. Ей объяснили опасность нахождения на льду весной и она ушла на сушу.

В 12:37 внимательные граждане сообщили в Центр тревоги, что на льду озера Пайде рыбачит человек. Спасатели обнаружили, что это та же самая женщина, которую прогнали со льда утром. На этот раз пришлось вмешаться полицейским, чтобы объяснить женщине всю серьезность ситуации.

Женщина поставили свою жизнь в опасность и два раза проигнорировала запрет выхода на лед. Спасатели предупреждают, что весной опасно выходить на лед, даже если он выглядит прочным, так как есть серьезная опасность утонуть.