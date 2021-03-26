В Египте при столкновении двух поездов погибли более 30 человек

Два поезда столкнулись в городе Тахта в египетской провинции Сохаг, сообщает Egypt Today. По данным портала Youm7, с рельсов сошли три пассажирских вагона.

В Министерстве здравоохранения страны сообщили, что погибли по меньшей мере 32 человека, еще 66 получили ранения.

Представитель министерства Халед Муджахид заявил, что на место происшествия направили более 30 машин скорой помощи, которые доставляют пострадавших в больницы.

Причина аварии пока не называется. На место аварии выехал министр здравоохранения Хала Заед.

По данным источника Reuters в службе безопасности, поезда двигались на небольшой скорости, в результате столкновения два вагона были разрушены, а третий перевернулся. Прокуратура Египта начала расследование.

Крупнейшая железнодорожная авария в Египте произошла в 2012 году. В провинции Асьют в 300 км от Каира поезд врезался в автобус с детьми, в результате чего погибли 50 человек. После нее министр транспорта страны подал в отставку.