ВИДЕО: Нервным лучше не смотреть. Жуткое падение прыгуна с трамплина

Во время разминочного прыжка скандинав потерял контроль ситуации в воздухе и жестко приземлился на скорости 100 км/ч.

Медики примерно полчаса оказывали прыгуну первую помощь. Затем 27-летний норвежец был госпитализирован на вертолете в больницу, где его ввели в состояние искусственной комы. У чемпиона Олимпиады-2018 в командном турнире сломана ключица, но его жизнь вне опасности.

Победителем словенского этапа Кубка мира по полетам на лыжах с трамплина стал японец Рею Кобаяши. Эстонский прыгун Артти Айгро, улетевший в квалификации на 227 метров - новый национальный рекорд - занял в Планице 21-е место.