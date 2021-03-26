Кая Каллас: к концу лета хотим вакцинировать 70% населения

"14 млн доз было поставлено в январе, 28 млн — в феврале и 60 млн доз будет поставлено в марте. В апреле поставят 100 млн доз, а в мае и июне более 100 млн. Их производят в Европе, и в следующем квартале поставят 300-350 млн доз. К середине июля все дозы должны быть на месте. К середине лета свыше 60% жителей Европейского союза должны быть вакцинированы", — заявил Бретон, в сферу ответственности которого входит производство вакцины в ЕС.