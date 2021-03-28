28.03.2021, 21:35
ПОДКАСТ | Жить в стране с тремя государственными языками — неудобно!
пример Швейцарии
Лилия в Швейцарии
В подкасте RusDelfi "Вопросы" мы обсудили многоязычие и дисциплину в Швейцарии, а также ограничения в сфере туризма во время коронакризиса.
Гостьей подкаста стала Лилия Грозовски, таллиннка, последние 7 лет жившая со своей семьей в столице Швейцарии - Берне. О том, как европейцы учат русский язык, зачем швейцарцы ездят к немецким дантистам и что закрыто, а что открыто в эпоху коронавируса в одной из самых богатых стран мира мы узнали из первых уст.
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