ПОДКАСТ | Жить в стране с тремя государственными языками — неудобно!

Гостьей подкаста стала Лилия Грозовски, таллиннка, последние 7 лет жившая со своей семьей в столице Швейцарии - Берне. О том, как европейцы учат русский язык, зачем швейцарцы ездят к немецким дантистам и что закрыто, а что открыто в эпоху коронавируса в одной из самых богатых стран мира мы узнали из первых уст.