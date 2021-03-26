Новости Эстонии
26.03.2021, 14:41

Больная коронавирусом женщина вместо самоизоляции хотела полететь отдыхать из Таллинна в Египет

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Tallinna lennujaam
Tallinna lennujaam
Foto: Tiit Blaat
Полиция сообщила, что в Таллиннский аэропорт с целью улететь на отдых в Египет пришла женщина, которая должна была находиться в самоизоляции.

25 марта из Таллинна в Шарм-эль-Шейх хотела улететь гражданка России 1993 года рождения, которая за день до этого получила положительный результат на коронавирус. и должна была находиться в самоизоляции.

Женщину не пустили на рейс и отправили обратно по адресу места жительства в самоизоляцию.

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