26.03.2021, 14:41
Больная коронавирусом женщина вместо самоизоляции хотела полететь отдыхать из Таллинна в Египет(71)
Foto: Tiit Blaat
Полиция сообщила, что в Таллиннский аэропорт с целью улететь на отдых в Египет пришла женщина, которая должна была находиться в самоизоляции.
25 марта из Таллинна в Шарм-эль-Шейх хотела улететь гражданка России 1993 года рождения, которая за день до этого получила положительный результат на коронавирус. и должна была находиться в самоизоляции.
Женщину не пустили на рейс и отправили обратно по адресу места жительства в самоизоляцию.