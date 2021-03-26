Михаил Кылварт: мы могли бы договориться о поставках "Спутника V", но у нас нет полномочий

"Надо признать, что мы проясняли этот вопрос. Действительно, городское самоуправление, город Таллинн не может заниматься закупкой вакцины. Более того, для этого необходимо сначала решение Европейского союза. Но некоторые страны, как известно, приняли самостоятельное решение вне регулирования ЕС, и это не является противопоставлением юридическому фону Европейского союза. Это ответственность каждого государства в отдельности. В Эстонии, как известно, это решение не было принято, и на сегодняшний день существует общее мнение, что мы и так справимся.

Я своё мнение обозначил, несколько раз его повторял, оно не поменялось. Я считаю, что всегда нужно задумываться об альтернативах, особенно в кризисный период, особенно если речь идёт о стратегическом мышлении. Всегда должны быть запасные варианты. И, как мы видим, необходимость в этом действительно есть, у нас проблемы с вакцинами.

К сожалению, и до меня очередь на вакцинирование не дошла. Конечно, я не могу себе позволить какую-то особенную элитную вакцинацию, буду вакцинироваться в общем порядке со всеми.

Но мне кажется, важно, что в том числе и Таллинн даёт совершенно чёткий сигнал, что такая необходимость есть, и нужно заниматься этим вопросом.

Нельзя сказать, что эти сигналы стали бы слышны на государственном уровне, и все начали бы сразу договариваться. Но важно понимание того, что необходимость есть, и что мы готовы эти сигналы подавать и в будущем.

И если бы у нас была возможность, мы бы сами договаривались. И, думаю, договорились бы", — заявил Кылварт в эфире "Народного радио".

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