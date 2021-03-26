Обновление приложения HOIA позволяет расширить круг близких контактов

По словам Керстин-Гертруд Кярблане, специалиста отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья, для выявления близких контактов приложение использует радиосигналы Bluetooth Low Energy, измеряя продолжительность и интенсивность сигнала между двумя телефонами. ”В первой фазе разработки приложения HOIA за основу были взяты измерения, сделанные в Швейцарии в 2020 году. В этом году были проведены масштабные испытания в Америке и Англии, по результатам которых были рассчитаны мощности сигналов, позволяющие еще лучше регистрировать близкие контакты. Учитывая высокий уровень заражения в Эстонии, огромное значение приобретает обнаружение как можно большего количества близких контактов”, — добавила она.

”Приложение HOIA оказывает огромную помощь в работе Департамента здоровья, поскольку ему удается выявить контакты, о существовании которых сам зараженный не догадывается или не помнит”, — отметила Кярблане. Цель приложения — оповестить людей, близко контактировавших с зараженным коронавирусной инфекцией, и дать пользователям первоначальные рекомендации по поведению в ситуации близкого контакта. ”Используя приложение, вы можете внести свой вклад в снижение показателей инфицирования в Эстонии. HOIA является одним из множества инструментов в нашем арсенале, позволяющих ограничить распространение вируса”, — пояснила специалист.

В сотрудничестве с компаниями Apple, Google, а также учеными из швейцарской Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL), занимающимися разработкой технологий, лежащих в основе приложения HOIA, удалось выработать новые установки, доступные к применению с этой недели.

Новые параметры Bluetooth доступны для версии приложения 1.3.6.