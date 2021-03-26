26.03.2021, 20:45
ВИДЕО: Сенсации не произошло. Смолдарев проиграл Расулову нокаутом(15)
Foto: twitter.com/ACA
Сильнейший эстонский тяжеловес Денис Смолдарев (15-8) в рамках бойцовского вечера АСА 120 проиграл в Санкт-Петербурге бой дагестанцу Салимгерею Расулову (21-7).
Стартовая пятиминутка прошла в равной борьбе. В середине второго раунда чемпион Европы по рукопашному бою Расулов сбил Смолдарева с ног и провел добивание.
Смолдарев провел последний бой по контракту в АСА. В этом промоушене он провел в общей сложности 9 боев, в которых одержал 4 победы. Где продолжит карьеру эстонский тяжеловес Смолдарев - пока ясности нет.