26.03.2021, 13:35
СЕГОДНЯ: Как закончится бой Смолдарева с дагестанским тяжеловесом?(2)
Foto: twitter.com/ACA
В Санкт-Петербурге пройдет бойцовское шоу АСА 120, в рамках которого сильнейший эстонский тяжеловес смешанных единоборств Денис Смолдарев (15-7) сразится с чемпионом Европы по рукопашному бою Салимгереем Расуловым (20-7).
Последний бой Смолдарев провел в декабре, выиграв в Москве трехраундовый поединок у дагестанского бойца Эльхана Мусаева (6-1).
34-летний Расулов - гораздо более опытный соперник. В 2016 году дагестанец становился чемпионом тяжелого дивизиона АСА, а минувшей осенью он выиграл в Минске чемпионат Европы по рукопашному бою.
По традиции за сутки до боя состоялась церемония взвешивания участников. Смолдарев показал на весах 114,4 кг, Расулов оказался чуть тяжелее - 120,4 кг.