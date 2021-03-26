СЕГОДНЯ: Как закончится бой Смолдарева с дагестанским тяжеловесом?

Последний бой Смолдарев провел в декабре, выиграв в Москве трехраундовый поединок у дагестанского бойца Эльхана Мусаева (6-1).

34-летний Расулов - гораздо более опытный соперник. В 2016 году дагестанец становился чемпионом тяжелого дивизиона АСА, а минувшей осенью он выиграл в Минске чемпионат Европы по рукопашному бою.

По традиции за сутки до боя состоялась церемония взвешивания участников. Смолдарев показал на весах 114,4 кг, Расулов оказался чуть тяжелее - 120,4 кг.