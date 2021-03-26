Поветкин проведет бой-реванш с Уайтом. Будет новый нокаут?

Первая битва соперников в августе прошлого года завершилась неожиданным исходом. Уайт считался фаворитом боя. Свой статус он подтверждал по ходу поединка, дважды отправив россиянина в четвертом раунде в нокдаун. Однако в следующей трехминутке Поветкин нокаутировал соперника и завоевал пояс временного чемпиона WBC в тяжелом весе. Удар Поветкина был признан лучшим нокаутом 2020 года.

WHAT AN UPSET! Alexander Povetkin wipes out Dillian Whyte after being dropped earlier in the fight 😳 #WhytePovetkin pic.twitter.com/onAbi6JRoK — SportingMatrix (@Sporting_Matrix) August 22, 2020

Соперники быстро договорились о проведении бой-реванша - его планировали на конец ноября, однако Поветкин заболел коронавирусом и поединок пришлось несколько раз переносить.

За сутки до боя состоялась традиционная церемония взвешивания участников. Поветкин показал на весах 104 кг, Уайт оказался тяжелее - 112 кг.