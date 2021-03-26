26.03.2021, 21:15
Поветкин проведет бой-реванш с Уайтом. Будет новый нокаут?
TASS
27 марта в Гибралтаре пройдет вечер профессионального бокса, главным событием которого станет бой 41-летнего российского тяжеловеса Александра Поветкина (41-2) с 32-летним британцем Диллианом Уайтом (27-2).
Первая битва соперников в августе прошлого года завершилась неожиданным исходом. Уайт считался фаворитом боя. Свой статус он подтверждал по ходу поединка, дважды отправив россиянина в четвертом раунде в нокдаун. Однако в следующей трехминутке Поветкин нокаутировал соперника и завоевал пояс временного чемпиона WBC в тяжелом весе. Удар Поветкина был признан лучшим нокаутом 2020 года.
Соперники быстро договорились о проведении бой-реванша - его планировали на конец ноября, однако Поветкин заболел коронавирусом и поединок пришлось несколько раз переносить.
За сутки до боя состоялась традиционная церемония взвешивания участников. Поветкин показал на весах 104 кг, Уайт оказался тяжелее - 112 кг.