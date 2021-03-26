Министры после вакцинации AstraZeneca чувствуют себя хорошо, у некоторых была небольшая температура

Среди прочих были вакцинированы министр здоровья и труда Танель Кийк, министр социальной защиты Сигне Рийсало, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс, министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутт, министр государственного управления Яак Ааб и министр внутренних дел Кристиан Яани.

Сигне Рийсало сказала, что на следующий день после вакцинации не чувствует ничего необычного. Вчера у нее были легкие усталость и головная боль, но это могло быть и из-за утомления на работе. Рийсало сегодня с утра продолжила заниматься рабочими делами.

У Танеля Кийка были обычные симптомы, на которые люди жалуются после вакцинации. "Сейчас у меня ожидаемые побочные действия — небольшая температура и побаливает место укола", — сказал он. Несмотря на температуру, Кийк продолжает работать в обычном темпе. По его словам, он даже не принимал обезболивающее.

Яак Ааб рассказал, что вечером и утром у него была небольшая температура, но на другие побочные эффекты он пожаловаться не может. Сегодня он продолжает работу из домашнего офиса. По его словам, небольшая температура — ожидаемый симптом после любой вакцины.

Андрес Сутт отметил, что ночью у него была небольшая температура, но к утру она пришла в норму.

Все министры сказали Delfi, что если вам предлагают вакцинироваться, то непременно стоит воспользоваться этой возможностью. Рийсало отметила, что вакцинация сейчас гарантирует хорошую Иванову ночь в кругу близких.

Кийк добавил, что бояться нужно коронавируса, а не вакцины: "С вакциной ты защищаешь кроме себя еще и других. Если предлагают, пожалуйста, идите вакцинироваться!"