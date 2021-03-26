ВИДЕО | Кийк: к концу апреля возможность вакцинироваться будет доступна всем жителям Эстонии

Юллар Ланно начал с хорошей новости: результаты исследования сточных вод показали, что ситуация с распространением коронавируса в стране немного улучшилась. Он добавил, что в прошлую пятницу было на 600 положительных тестов больше.

Кроме того, показатель заражения R наконец понизился ниже 1, но еще не стабилизировался. Ланно сравнил эту ситуацию с хождением по тонкому льду.

Танель Кийк подтвердил, что сейчас имеется слабый спад заражении, но из этого не следует, что мы можем вновь менять свое поведение на обычное.

Больше всего уровень заражения по-прежнему в Таллинне, анализ сточных вод показывает, что вся Северная Эстония "красная".

По словам Ланно, сейчас в Эстонии около 230 000 человек защищены иммунитетом от коронавируса, а через месяц это число может быть уже 350 000 и к лету достигнуть 650 000.

Танель Кийк сообщил, что к концу апреля возможность вакцинироваться будет доступна всем жителям Эстонии, поэтому в мае начнется широкомасштабная вакцинация населения.

В больницах есть люди, которые дышат с помощью искусственных легких. Кийк отметил, что постоянно в больницах находятся примерно 700 коронабольных. Всего их было в больницах более 5000. С текущим темпом в больницы каждый месяц поступают в среднем 2000 человек с COVID-19.

Зашла речь и о магазине Depo, который начал продавать продукты питания, чтобы оставаться открытым. Так как это строительный магазин, то ему было выписано предписание и штраф в 4500 евро, сказал Ланно. Департамент здоровья также следит за деятельностью GoSpa, которая предлагает проведение частных праздников с питанием.

"Понимаю, что людям не нравятся ограничения. Мне тоже не нравятся. Они забирают рабочие места, вызывают много стресса и недовольства. Это все понятно. Если мы всем управляли, то конечно же хотели бы жить без ограничений и пандемии. Но к сожалению, болезни распространяются не через камни и коряги, а через людей, как и эта", — сказал Кийк тем, кому не нравятся ограничения.