Футзал Южной Америки: нас не догонят?

Наши коллеги из издания Futsal Focus связались с координатором департамента развития КОНМЕБОЛ Родриго Пересом, чтобы узнать, какие планы на футзал имеет конфедерация в ближайшем будущем. Компания Балтик Футзал Маркетинг приводит перевод этого материала.

Какую непосредственную поддержку КОНМЕБОЛ оказывает для развития футзала в Южной Америке?

У КОНМЕБОЛ есть четкая стратегия по развитию футзала во всех десяти странах-участниках конфедерации. К примеру, мы проводим курсы повышения квалификации для тренеров, а также организовываем специализированные курсы для вратарей. Также есть программа финансовой поддержки для местных федераций, которая заключается в помощи в проведении различных футзальных мероприятий и фестивалей, в том числе и товарищеских матчей. Кроме того в каждой стране-участнике КОНМЕБОЛ ежегодно строится или реконструируется по две открытые площадки для игры. Благодаря этой поддержке мы рассчитываем увеличить не только количество участников соревнований, но и их профессиональные навыки. Таким образом, у всех талантливых игроков появляется возможность проявить себя и принять участие в новом международном соревновании для молодежных сборных, которое мы учредили четыре года назад.

КОНКАКАФ часто критикуют за отсутствие поддержки футзала в странах Северной и Центральной Америки. Какое отношение у КОНМЕБОЛ к этому виду спорта?

На мой взгляд, КОНМЕБОЛ больше всех в мире поддерживает футзал и предлагает своим членам массу программ для его развития. Этот спорт зародился здесь, он является частью нашей истории, культуры и спортивной самоидентификации. Футзал популярен и как самостоятельный вид спорта, так и как фундаментальный партнёр для большого футбола, многие аспекты игры в футзал очень полезны при развитии футболистов.

Совсем недавно Венесуэла добилась исторического успеха, квалифицировавшись на чемпионат мира, который пройдёт в этом году в Литве. Какую финансовую поддержку получит национальная федерация Венесуэлы после этого достижения?