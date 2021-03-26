Футзал Южной Америки: нас не догонят?
Наши коллеги из издания Futsal Focus связались с координатором департамента развития КОНМЕБОЛ Родриго Пересом, чтобы узнать, какие планы на футзал имеет конфедерация в ближайшем будущем. Компания Балтик Футзал Маркетинг приводит перевод этого материала.
Какую непосредственную поддержку КОНМЕБОЛ оказывает для развития футзала в Южной Америке?
У КОНМЕБОЛ есть четкая стратегия по развитию футзала во всех десяти странах-участниках конфедерации. К примеру, мы проводим курсы повышения квалификации для тренеров, а также организовываем специализированные курсы для вратарей. Также есть программа финансовой поддержки для местных федераций, которая заключается в помощи в проведении различных футзальных мероприятий и фестивалей, в том числе и товарищеских матчей. Кроме того в каждой стране-участнике КОНМЕБОЛ ежегодно строится или реконструируется по две открытые площадки для игры. Благодаря этой поддержке мы рассчитываем увеличить не только количество участников соревнований, но и их профессиональные навыки. Таким образом, у всех талантливых игроков появляется возможность проявить себя и принять участие в новом международном соревновании для молодежных сборных, которое мы учредили четыре года назад.
КОНКАКАФ часто критикуют за отсутствие поддержки футзала в странах Северной и Центральной Америки. Какое отношение у КОНМЕБОЛ к этому виду спорта?
На мой взгляд, КОНМЕБОЛ больше всех в мире поддерживает футзал и предлагает своим членам массу программ для его развития. Этот спорт зародился здесь, он является частью нашей истории, культуры и спортивной самоидентификации. Футзал популярен и как самостоятельный вид спорта, так и как фундаментальный партнёр для большого футбола, многие аспекты игры в футзал очень полезны при развитии футболистов.
Совсем недавно Венесуэла добилась исторического успеха, квалифицировавшись на чемпионат мира, который пройдёт в этом году в Литве. Какую финансовую поддержку получит национальная федерация Венесуэлы после этого достижения?
За последние пять лет КОНМЕБОЛ существенно увеличил бонусные выплаты за выход в решающую стадию чемпионатов мира. Также мы предлагаем финансовую поддержку при организации и проведении футзальных мероприятий и фестивалей, нацеленных на развитие игровых навыков у юных футболистов.
Какие турниры организовывает КОНМЕБОЛ для клубов и национальных команд разных возрастов?
Что касается клубных турниров, то это Кубок Либертадорес среди мужчин и Кубок Либертадорес среди женщин. Для национальных сборных турниров значительно больше: Кубок Америки, Южноамериканский кубок, Лига Эволюции, молодежная лига (до 20 лет), Лига Эволюции до 20 лет, юниорская лига (до 17 лет), Кубок Америки среди женщин, молодёжная лига для девушек (до 20 лет). Конфедерация постоянно мониторит необходимость создания новых турниров, в частности, для юных игроков, чтобы они могли развиваться в соревновательных условиях.
Каковы дальнейшие планы конфедерации по продолжению развития профессиональных навыков футболистов?
Текущая задача КОНМЕБОЛ – улучшить качество тренерских курсов, модернизация существующей инфраструктуры и строительство новых объектов, а также проведение увлекательных соревнований. В ближайшем будущем мы хотим немного добавить в профессионализме при проведении турниров.
Как я уже отмечал, мы проводим сразу несколько соревнований для подростков – как для юношей, так и для девушек. Также мы единственная конфедерация в мире, проводящая международный турнир среди юниоров в возрасте до 17 лет. В нашей Лиге Эволюции мы даём возможность молодым игрокам принять участие во взрослом турнире: каждый клуб может внести в свою заявку до трёх футболистов до 20 лет. Таким образом, они постепенно переходят от молодежного футзала к взрослому. На мой взгляд, это позволяет молодым игрокам получать эмоции и перенимать опыт у более возрастных партнёров, тренируясь с ними, уезжая на выезды и так далее. Спорт – это не только физический процесс, психология в нем также очень важна, поэтому подобная интеграция кажется нам очень важной.