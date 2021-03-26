”Поддержание дисциплины”: Кремль прокомментировал условия содержания Навального

Песков заметил, что российские дипломаты постоянно защищают россиян, которых осудили в других странах. По его мнению, в зарубежных тюрьмах ”проявления дисциплины” гораздо ”бесчеловечнее”.

”Эти проявления дисциплины в тюрьмах других стран мира, они зачастую связаны с гораздо более грубыми и бесчеловечными проявлениями, это скорее относится к системам поддержания дисциплины и порядка исправительных учреждений, и не дело администрации президента это комментировать”, — сказал Песков. На вопрос, видели ли в Кремле жалобы Навального, он ответил: ”Мы не получаем жалобы заключенных”.

На обращение жены оппозиционера Юлии Навальной Кремль не будет реагировать.

”Мы не будем реагировать на это обращение, оно отражено в СМИ. Безусловно, оно содержится во всех материалах, обзорах СМИ. Но сейчас в условиях, когда этот гражданин является осужденным и заключенным колонии адресатом таких обращений является ФСИН”, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также рассказал, что не видит аналогии между делами Навального и Сергея Магнитского, который умер в СИЗО ”Матросская тишина” в 2009 году: ”Вообще не видим параллелей за исключением того, что покойный Магнитский был заключенным и осужденным”.

Пескова также спросили, не считают ли в Кремле, что ситуация вокруг Навального ведет к героизации его образа. Он ответил отрицательно.

Он также отметил, что Кремль готов к санкциям. ”санкционные устремления наших оппонентов к сожалению приобретают все большее и большее постоянство. В данном случае мы полагаем, что санкционные намерения в связи с одним заключенным были бы полным абсурдом”, — сказал Песков.

По словам Пескова, Владимир Путин не всегда обсуждает с лидерами других стран ситуацию вокруг Навального. С президентом США Джо Байденом эта тема ”не поднималась, а затрагивалась”, уточнил пресс-секретарь президента.

Более подробную расшифровку разговора публикует Telegram-канал телеканала Дождь.

Ждут ли списка Навального по аналогии со списком Магнитского?