”Поддержание дисциплины”: Кремль прокомментировал условия содержания Навального(6)
Песков заметил, что российские дипломаты постоянно защищают россиян, которых осудили в других странах. По его мнению, в зарубежных тюрьмах ”проявления дисциплины” гораздо ”бесчеловечнее”.
”Эти проявления дисциплины в тюрьмах других стран мира, они зачастую связаны с гораздо более грубыми и бесчеловечными проявлениями, это скорее относится к системам поддержания дисциплины и порядка исправительных учреждений, и не дело администрации президента это комментировать”, — сказал Песков. На вопрос, видели ли в Кремле жалобы Навального, он ответил: ”Мы не получаем жалобы заключенных”.
На обращение жены оппозиционера Юлии Навальной Кремль не будет реагировать.
”Мы не будем реагировать на это обращение, оно отражено в СМИ. Безусловно, оно содержится во всех материалах, обзорах СМИ. Но сейчас в условиях, когда этот гражданин является осужденным и заключенным колонии адресатом таких обращений является ФСИН”, — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента также рассказал, что не видит аналогии между делами Навального и Сергея Магнитского, который умер в СИЗО ”Матросская тишина” в 2009 году: ”Вообще не видим параллелей за исключением того, что покойный Магнитский был заключенным и осужденным”.
Пескова также спросили, не считают ли в Кремле, что ситуация вокруг Навального ведет к героизации его образа. Он ответил отрицательно.
Он также отметил, что Кремль готов к санкциям. ”санкционные устремления наших оппонентов к сожалению приобретают все большее и большее постоянство. В данном случае мы полагаем, что санкционные намерения в связи с одним заключенным были бы полным абсурдом”, — сказал Песков.
По словам Пескова, Владимир Путин не всегда обсуждает с лидерами других стран ситуацию вокруг Навального. С президентом США Джо Байденом эта тема ”не поднималась, а затрагивалась”, уточнил пресс-секретарь президента.
Более подробную расшифровку разговора публикует Telegram-канал телеканала Дождь.
Ждут ли списка Навального по аналогии со списком Магнитского?
Песков: Санкции — это не то, что нужно ожидать, а то к чему нужно быть готовым. Вы знаете, что санкционные устремления наших оппонентов к сожалению приобретают все большее и большее постоянство. В данном случае мы полагаем, что санкционные намерения в связи с одним заключенным были бы полным абсурдом.
Не кажется ли Кремлю, что вся ситуация вокруг Навального ведет к героизации его образа?
Песков: Нет, не кажется.
Не считают ли в Кремле, что дело Навального становится похоже на историю Сергея Магнитского. В жалобах, которые он писал начальству СИЗО и Генпрокуратуру, Магнитский также сообщал о лишении его сна и недопуск врачей?
Песков: Нет, не считаем.
В чем отличие?
Песков: Вообще не видим параллелей за исключением того, что покойный Магнтиский был заключенным и осужденным и Навальный тоже является заключенным и осужденным.
В Кремле видели вчерашние жалобы Навального?
Песков: Мы не получаем жалобы заключенных.
Вы вчера сказали, что не следите за состоянием здоровья Навального. Неужели такое возможно в ситуации, когда тема его уголовного преследования поднимается в телефонных переговорах Путина с мировыми лидерами?
Песков: Вы здесь глубоко ошибаетесь, она регулярно не поднимается. Это не так, официально говорю. Были телефонные разговоры когда тема поднималась. Он не только с западными коллегами общается, но и из других стран. Мир западом не ограничивается.
С Джо Байдном поднималась?
Песков: Она не то чтобы поднималась, она затрагивалась.
Вы сказали, что жалобы не получали, но было обращение супруги Навального. Как будут реагировать?
Песков: Мы не будем реагировать на это обращение, оно отражено в СМИ. Безусловно, оно содержится во всех материалах, содержащих обзоры СМИ. Но сейчас в условиях, когда этот гражданин является осужденным и заключенным колонии, адресатом таких обращений является ФСИН.
Стала заметна практика ФСИН будить человека каждый час, если ему поставлена метка. Это рассматривается как пытка и отсылает нас к истории ГУЛАГовских методов. Как Путин относится к тому, что такая практика при нем существует?
Песков: Вы знаете, я полагаю, что я уже дал исчерпывающий комментарий по этой теме, но сделаю исключение. Вы знаете, что наши дипломаты на постоянной основе защищают интересы россиян, осужденных в других странах. Кто-то из них осужден беспричинно и незаконно с нашей точки зрения, кто-то за преступления, но они не перестают быть российскими гражданами, и их интересы продолжат защищать. Так вот эти проявления дисциплины в тюрьмах других стран мира, они зачастую связаны с гораздо более грубыми и бесчеловечными проявлениями это скорее относится к системам поддержания дисциплины и порядка исправительных учреждений и не дело администрации президента это комментировать.