Исследование: в ближайшие годы из-за границы будут приглашать скорее специалистов и разнорабочих, чем менеджеров(1)
Исследование SEB Baltic Business Outlook (BBO), проведенное в конце прошлого года среди малых и средних предприятий (МСП), показало, что 17% местных МСП используют иностранную рабочую силу или планируют нанять ее. ”Прогноз однозначно показывает, что в нынешнем году предприятия желают нанимать из-за рубежа, скорее, специалистов, чем разнорабочих. Сегодня примерно 47% иностранцев — именно разнорабочие, хотя около одной пятой предприятий наняли и иностранных менеджеров. На это соотношение еще больше повлиял прошлый год, когда ввоз неквалифицированной рабочей силы был по разным причинам затруднен”, — сказала руководитель сегмента МСП SEB Татьяна Вакуленко.
Согласно исследованию SEB, по сравнению с 2019 годом число предприятий, привлекающих неквалифицированную рабочую силу из числа иностранцев, снизилось примерно на 35% — главным образом из-за меньшего притока иностранной рабочей силы. При этом только на предприятиях, которые, несмотря на ограничения на передвижение и прочие препятствия, и в 2020 году смогли ввезти рабочую силу из-за рубежа, показатель доли разнорабочих удержался на уровне 2019 года — это показывает, что потребность в неквалифицированной рабочей силе сохранилась.
Во многом потребность предприятия в иностранной рабочей силе определяется сферой деятельности: наибольшая заинтересованность в иностранной рабочей силе наблюдается среди строительных, логистических и сельскохозяйственных предприятий — 26%, 23% и 21% соответственно. В то же время в торговой и развлекательной сферах эта потребность — куда меньше. ”К примеру, некоторые предприятия считают, что им следует вместо ввоза иностранной рабочей силы сосредоточиться на обучении и мотивации местных кадров, другие же, напротив, сказали, что их экономическое положение напрямую зависит от возможности найма дополнительной рабочей силы из других стран. В качестве одного из препятствий было упомянуто нынешнее требование уровня зарплат для иностранцев, который, по оценке некоторых, является непропорциональным и порождается конкурентоспособностью предприятия”, — сказала Вакуленко.
Исследование SEB проводилось в декабре 2020 года. В проведенном в странах Балтии исследовании приняли участие 3 071 предприятие-респондент, 1 019 из них — эстонские компании. Численность сотрудников 86 процентов предприятий-участников исследования составляла до 10 человек.