Исследование: в ближайшие годы из-за границы будут приглашать скорее специалистов и разнорабочих, чем менеджеров

Исследование SEB Baltic Business Outlook (BBO), проведенное в конце прошлого года среди малых и средних предприятий (МСП), показало, что 17% местных МСП используют иностранную рабочую силу или планируют нанять ее. ”Прогноз однозначно показывает, что в нынешнем году предприятия желают нанимать из-за рубежа, скорее, специалистов, чем разнорабочих. Сегодня примерно 47% иностранцев — именно разнорабочие, хотя около одной пятой предприятий наняли и иностранных менеджеров. На это соотношение еще больше повлиял прошлый год, когда ввоз неквалифицированной рабочей силы был по разным причинам затруднен”, — сказала руководитель сегмента МСП SEB Татьяна Вакуленко.

Согласно исследованию SEB, по сравнению с 2019 годом число предприятий, привлекающих неквалифицированную рабочую силу из числа иностранцев, снизилось примерно на 35% — главным образом из-за меньшего притока иностранной рабочей силы. При этом только на предприятиях, которые, несмотря на ограничения на передвижение и прочие препятствия, и в 2020 году смогли ввезти рабочую силу из-за рубежа, показатель доли разнорабочих удержался на уровне 2019 года — это показывает, что потребность в неквалифицированной рабочей силе сохранилась.