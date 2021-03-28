Определены самые экологичные бренды Эстонии: на первом месте Kalev

В общей категории помимо Kalev и Põltsamaa в качестве экологичных брендов были отмечены также Elron, Coop, Rimi, Tere, Salvest, Valio, Selver и Farmi. В категории производителей пищевых и питьевых продуктов помимо Kalev и Põltsamaa в число десяти самых экологичных брендов вошли Tere, Salvest, Valio, Farmi, Leibur, Eesti Pagar и Rannarootsi.

”Экологичность для Orkla является квинтэссенцией всей нашей деятельности, и именно на ней основываются принимаемые нами решения. Мы очень рады, что эта многолетняя и поступательная работа получила признание среди жителей Эстонии”, — сказал руководитель Orkla Eesti Кайдо Кааре.

Orkla каждый день делает шаги в сторону более зеленого будущего. Согласно прошлогоднему годовому отчету и отчету об устойчивости развитии, концерн Orkla за шесть лет уменьшил количество выбросов парниковых газов на 62 процента, в 2020 году использовал в продукции на 2234 тонны сахара меньше, и желает к 2025 году использовать только перерабатываемую упаковку.

”В этом году в качестве одной из самых важных инициатив в этом направлении на прошедшем в феврале семинаре на тему экологии мы рассказали об исследовании по экологичности, проведенном Orkla в Северных странах и странах Балтии, и мы постарались найти решения экспертов в области пищевой продукции и окружающей среды, которые могли бы способствовать не только более экологичному мышлению, но и более экологичному потреблению со стороны жителей Эстонии. Условием для зеленого будущего является диалог и собственный вклад со стороны как предприятий, так и потребителей” — добавил Кааре.

Например, в январе этого года Kalev присоединился к крупнейшей в мире программе устойчивого производства Rainforest Alliance, и это означает, что какао, используемое в шоколаде и конфетах Kalev, было произведено экологичным способом, и что труд вырастивших какао фермеров был оплачен более справедливо. На это указывает изображение лягушки, которое можно найти на изделиях Kalev.